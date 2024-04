Simple Plan publica mensagem em homenagem a fã que morreu no festival "I Wanna Be Tour" João Vinícius Ferreira Simões, de 25 anos, foi eletrocutado em uma food truck

Alto contraste

A+

A-

Vagalume Vagalume (Vagalume)

A banda Simple Plan prestou homenagem a um fã que morreu durante o festival "I Wanna Be Tour", no sábado (9), no Rio de Janeiro. A banda canadense escreveu um texto em memória a João Vinícius Ferreira Simões, de apenas 25 anos, e que foi eletrocutado em uma food truck, na praça de alimentação do evento.

"Estamos totalmente arrasados. Nosso coração está partido com essa notícia e queremos expressar o nosso profundo pesar e solidariedade à família e amigos de João Vinícius Ferreira", escreveu o quarteto.

"Temos uma conexão muito especial com nossos fãs no Brasil e saber que algo assim ocorreu é terrível", finaliza o texto assinado por Pierre, Chuck, Jeff e Sebastien.

Veja a nota na íntegra abaixo:

Vagalume Vagalume (Vagalume)

A organização do festival se pronunciou sobre o caso. Foi informado que uma forte chuva atingiu a cidade durante o evento e as pessoas foram se abrigar em uma marquise, de acordo com um protocolo de segurança.

Os organizadores ainda afirmaram que todos os esforços foram empenhados pelas equipes médicas e que lamenta profundamente o ocorrido com João Vinícius e que isso está sendo apurado com as autoridades.

A produtora do "I Wanna Be Tour" disse que procurou pelos familiares da vítima para prestar assistência.

O Simple Plan foi a atração principal do evento que passou por outras cidades do país, como São Paulo, Curitiba, Recife e Belo Horizonte.

Fonte: Vagalume