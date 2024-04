Slipknot indica que Eloy Casagrande vai ser o novo baterista da banda Foto de baqueta quebrada com desenho visto no modelo usado pelo brasileiro foi a pista dada pelos mascarados

O Slipknot

O detalhe em preto que pode ser visto na imagem é o indicativo de que o baterista, que deixou o Sepultura às vésperas do início de sua turnê de despedida foi mesmo chamado pelos mascarados. Casagrande usa baquetas da Promark personalizadas com esse mesmo padrão.

Claro que nada impede que qualquer outro músico use os produtos da empresa, mas a sensação é a de que a banda quis mesmo dar um sinal sobre quem será seu novo integrante.

Slipknot volta à estrada no mês que vem, no dia 27, com um show em Las Vegas.

