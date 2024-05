Steven Tyler canta "Mama Kim" em show dos Black Crowes. Veja!

Alto contraste

Os fãs do Black Crowes que foram ver a banda ontem (15) em Londres, tiveram uma grande surpresa. Steven Tyler, o lendário vocalista do Aerosmith, subiu ao palco no número final do show para cantar a clássica "", ao lado dos irmãos Robinson que, até a noite passada, nunca haviam tocado essa música, ao menos ao vivo.



"Mama Kim" faz parte do primeiro álbum do Aerosmith, lançado há 51 anos. O fato de não ter saído em single, não impediu que ela se tornasse um marco na carreira do quinteto.



A música se tornou parte fundamental dos shows do grupo e também passou pelo repertório de muitas bandas, notadamente o Guns N' Roses que a regravou em seu primeiro lançamento, o EP "Live ?!*@ Like a Suicide", de dezembro de 1986.



Veja:



Fonte: Vagalume