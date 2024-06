Taylor Momsen posta vídeo do exato momento em que morcego pousa em sua perna durante show. Veja!

Alto contraste

Taylor Momsen, vocalista da Pretty Reckless, postou o vídeo do exato momento em que um morcego pousa em sua perna durante o show de abertura de sua banda para o AC/DC em Sevilha, na Espanha, no dia 29 de maio.



A artista, que chegou a ser mordida pelo animal e tomará vacina antirrábica nestas duas próximas semanas, só percebeu que ele estava em sua perna quando fãs próximos ao palco começaram a apontar e fazer gestos em sua direção.



Nesta segunda-feira (2), ela exibiu a gravação do morcego se aproximando e pousando em seu corpo, se mostrando impressionada com o fato. "Certo... Esta perspectiva me assusta um pouco", escreveu ela, na legenda do vídeo. "Não é notícia velha até que as vacinas acabem". Veja abaixo:



No outro vídeo em que havia postado, Taylor já aparecia com o morcego na perna quando percebe o mamífero ali. O vídeo ainda continua com a cantora já recebendo assistência médica após o show, mostrando as marcas das mordidas em sua perna.



"Momento rock and roll... em Sevilha, durante 'Witches Burn'. Um morcego se agarrou a minha perna... no momento em que eu estava me apresentando e não percebi, até que a plateia começou a gritar a apontar. Sim, ele me mordeu. Então, vacinas contra raiva pelas próximas duas semanas. Obrigada à equipe do hospital que me apelidou de garota morcego depois de ver no noticiário local", postou a artista.



