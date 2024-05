Taylor Swift completa um mês no topo da parada americana de álbuns

Alto contraste

Crédito foto: Beth Garrabrant



The Tortured Poets Department", se tornou um verdadeiro fenômeno de vendas nos EUA. O mais recente álbum de Taylor Swift acaba de completar um mês no topo do ranking da Billboard com números impressionantes.



Nos últimos sete dias, mais 260 mil cópias do trabalho foram consumidas. Isso é quase o triplo do segundo lugar, "One of Wun", do rapper Gunna, única novidade no top 10 e suas 91 mil cópias.



Além de Swift, apenas Beyoncé vendeu tanto nesse período de tempo em 2024 - "Cowboy Carter" vendeu 407 mil em sua semana de lançamento. O álbum seguiu no topo da parada por mais uma semana com 128 mil unidades contabilizadas.



Após vender muito em vinil e CD, agora "The Tortured Poets Department" estpa obtendo números nos serviços de streaming. Ainda assim, 41 mil cópias do disco foram vendidas nos formatos dito tradicionais. No total, mais de 3 milhões e 500 mil unidades do trabalho já foram vendidas.



Fonte: Vagalume