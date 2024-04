Taylor Swift doa US$ 100 mil à família de vítima de tiroteio nos EUA Tragédia aconteceu durante a celebração dos torcedores do Kansas City Chiefs, time do namorado da cantora, após título no Super Bowl...

Crédito fotos: Taylor Swift Instagram

Taylor Swift doou US$ 100 mil (aproximadamente R$ 496 mil na cotação atual) para a família de uma vítima fatal do tiroteio em massa na cidade de Kansas, que deixou mais 22 pessoas feridas. A tragédia aconteceu durante a celebração dos torcedores do Kansas City Chiefs (time do jogador e namorado da cantora, Travis Kelce) pelo título no Super Bowl LVIII, no domingo do dia 11 de fevereiro.

A vítima se chamava Lisa Lopez-Galvan e tinha 44 anos. De acordo com a Variety, Swift fez a doação milionária através de uma vaquinha pelo site "GoFundMe" criada por outros torcedores do time para ajudar os familiares da vítima. "Envio minha solidariedade e condolências após sua perda devastadora", escreveu a cantora, à família de Lopez-Galvan.

Ainda segundo o artigo, a artista teria doado primeiro 50 mil dólares, acrescentando mais 50 mil dólares minutos depois. As doações foram confirmadas pelos representantes da cantora à Variety.

Até o momento, a vaquinha, que tinha como objetivo arrecadar US$ 75 mil - valor que foi superado com a doação milionária de Taylor Swift - já conta com mais de 4.880 doadores, ultrapassando US$ 354 mil (aproximadamente 1 milhão e 756 mil reais).

