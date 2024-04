Taylor Swift e Lisa, do Blackpink, posam juntas nos bastidores da "The Eras Tour". Confira as fotos! "Performance incrível", postou a artista do grupo de k-pop, que conferiu o show da loira em Singapura, neste sábado (2)

Crédito fotos: Lisa Instagram

Taylor Swift se apresentou em Singapura, neste sábado (2), pela The Eras Tour, e recebeu uma convidada especial na plateia. Lisa, do BLACKPINK, foi conferir o show da turnê da loira pela Ásia e mostrou o quanto é uma "Swiftie" de carteirinha.

A artista de k-pop postou uma série de fotos em seu Instagram, mostrando que seu look contou até mesmo com as famosas "pulseirinhas da amizade", usadas pelos fãs nas performances de Taylor pelo mundo todo.

As duas também posaram juntas nos bastidores para alegrias dos fãs (como se pode ver na foto em destaque). "Me diverti demais na The Eras Tour! Performance incrível", postou Lisa na legenda.

O carrossel de fotos recebeu diversos comentários, incluindo de Sabrina Carpenter, responsável pela abertura dos shows na turnê: "Apaixonada por você, de verdade", escreveu ela.

Veja as fotos:

