Taylor Swift e Travis Kelce ganham prêmios no People's Choice Awards. Anitta perde para Shakira

A 49ª cerimônia dos People's Choice Awards foi realizada na noite de ontem (18) em Santa Monica na Califórnia. Os prêmios, decididos por votação pública, são entregues aos destaques na música, cinema e cultura pop.

O formato permitiu que não só Taylor Swift fosse premiada, ela ganhou em quatro categorias, mas também seu namorado, o jogador de futebol americano e tricampeão do Super Bowl Travis Kelce, eleito o esportista do ano.

Taylor foi escolhida a melhor artista do sexo feminino, e também a de música pop, enquanto a "The Eras Tour" foi votada como a grande turnê de 2023. Ela ainda levou o troféu de celebridade das redes sociais.

Anitta, que concorria em artistas de música latina feminina, perdeu o prêmio para Shakira. Olivia Rodrigo fez o melhor álbum e música ("GUTS" e "vampire") e Ice Spice (acima) e Nicki Minaj ganharam duas estatuetas cada. A primeira como artista revelação e a segunda como a melhor do hip-hop. Juntas, elas dividiram o troféu de melhor colaboração por "Barbie World". Lenny Kravitz foi o escolhido para receber o prêmio especial de Ícone da Música de 2024.

Veja a performance que ele fez na festa:

"Barbie" foi o grande destaque na categorias dedicada ao cinema. Foram cinco vitórias: melhor filme, melhor comédia. ator e atriz do ano (Ryan Gosling e Margot Robbie) e a grande performance cinematográfica, que foi para America Ferrera.

Billie Eilish e Selena Gomez também foram premiadas, mas não como cantoras. Billie fez a grande performance de 2023 na televisão, por seu papel em "Swarm" e Selena foi a estrela de televisão do ano por "Only Murders in the Building", também vitoriosa como série de comédia.

Veja os premiados nas categorias musicais:

Artista Masculino - Jung Kook

Artista Feminino - Taylor Swift

Artista Novo - Ice Spice

Artista Pop - Taylor Swift

Melhor Grupo ou Dupla - Stray Kids

Melhor Música - "vampire", de Olivia Rodrigo

Melhor Álbum - "GUTS", de Olivia Rodrigo

Artista Latino Masculino - Bad Bunny

Artista Latino Feminino - Shakira

Artista Country Masculino - Jelly Roll

Artista Country Feminino - Lainey Wilson

Melhor Parceria - "Barbie World - Nicki Minaj & Ice Spice ft. Aqua"

Artista de R&B - Beyoncé

Artista de Hip Hop - Nicki Minaj

Turnê do Ano - "Ther Eras Tour", de Taylor Swift

Fonte: Vagalume