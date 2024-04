Taylor Swift lança o clipe de "Fortnight" com Post Malone. Veja com letra e tradução!

Alto contraste

Taylor Swift e Post Malone estão juntos no single e, agora, clipe oficial de "Fortnight", lançados nesta sexta-feira (19). A cantora divulgou o vídeo oficial da primeira música de trabalho do seu novo álbum, "The Tortured Poets Department".



O clipe mostra Taylor e Posty vivendo um amor impossível, com uma estética utilizando imagens em preto e branco. O vídeo traz uma curiosidade em seu elenco: dois grandes nomes de Hollywood, os atores Ethan Hawke e Josh Charles, contracenam com os músicos, como dois cientistas.



Veja abaixo o clipe com uma análise do título da letra de "" abaixo:



Sobre o título "Fortnight" e seu significado



A palavra "Fortnight" é considerada um termo arcaico na língua inglesa que significa "catorze noites", ou seja, duas semanas.



Essa música é o pontapé inicial de "The Tortured Poets Department", com uma conexão direta ao tema em muitas de suas canções: o ex-namorado da cantora, o ator Joe Alwyn, que assim como o termo "Fortnight", é originário da Inglaterra.



Outra suposição feita ao título é que este faz referência à notícia do envolvimento de Joe com a atriz Emma Laird, que começou a ser veiculada aproximadamente 12 dias após o término do relacionamento com Taylor. O período de tempo quase se aproxima às "catorze noites" referentes ao nome da música.



Uma outra teoria aponta que na verdade a pessoa a quem Taylor se refere nesta canção é Matty Healy, vocalista do The 1975, com quem ela teve um rápido relacionamento.



Confira a letra de "Fortnight (Feat. Post Malone)" com a tradução, na íntegra, a seguir:



"Fortnight"



I was supposed to be sent away

But they forgot to come and get me

I was a functioning alcoholic

'Til nobody noticed my new aesthetic

All of this to say, I hope you're okay

But you're the reason

And no one here's to blame

But what about your quiet treason?



And for a fortnight there we were forever running

'Til you sometimes ask about the weather

Now you're in my backyard, turned into good neighbors

Your wife waters flowers, I wanna kill her



All my mornings are Monday

Stuck in an endless February

I took the miracle move-on drug,

The effects were temporary

And I love you, it's ruining my life

(And I love you, it's ruining my life)

I touched you for only a fortnight

(I touched you)

But I touched you



And for a fortnight there we were forever running

'Til you sometimes ask about the weather

Now you're in my backyard,

Turned into good neighbors

Your wife waters flowers, I wanna kill her

And for a fortnight, there we were together running

'Til you sometimes come and tug my sweater

Now you're at the mailbox,

Turned into good neighbors

My husband is cheating, I wanna kill him



I love you, it's ruining my life

I love you, it's ruining my life

I touched you for only a fortnight

I touched you, I touched you

I love you, it's ruining my life

I love you, it's ruining my life

I touched you for only a fortnight

I touched you, I touched you



Thought of calling ya, but you won't pick up

'Nother fortnight lost in America

Move to Florida, buy the car you want

(Car you want)

But it won't start up 'til you touch, touch, touch me

Thought of calling ya, but you won't pick up

'Nother fortnight lost in America

Move to Florida, buy the car you want

But it won't start up 'til I touch, touch, touch you



"Duas semanas"



Eu deveria ser mandada para longe

Mas eles se esqueceram de vir me buscar

Eu era uma alcoólatra funcional

Até que ninguém notou meu novo visual

Tudo isso para dizer, que eu espero que você esteja bem

Mas você é a razão

E não é culpa de ninguém

Mas como fica a sua traição silenciosa?



E por duas semanas lá estávamos nós sempre correndo

Até você às vezes perguntar sobre o clima

Agora você está no meu quintal, nos tornamos bons vizinhos

Sua esposa rega flore, eu quero matá-la



Todas as minhas manhãs são segundas-feiras

Pesas em um fevereiro sem fim

Tomei a milagrosa droga "seguir em frente"

Os efeitos foram temporários

E eu te amo, isso está arruinando minha vida

(E eu te amo, isso está arruinando minha vida)

Eu toquei você por apenas duas semanas

(Eu toquei você)

Mas eu toquei você



E por duas semanas estávamos correndo para sempre

Até você às vezes perguntar sobre o clima

Agora você está no meu quintal,

Nos tornamos bons vizinhos

Sua esposa rega flores, eu quero matá-la

E por duas semanas, lá estávamos nós correndo juntos

Até você às vezes vir e puxar meu suéter

Agora você está na caixa de correio,

Nos tornamos bons vizinhos

Meu marido está me traindo, eu quero matá-lo



Eu te amo, isso está arruinando minha vida

Eu te amo, isso está arruinando minha vida

Eu toquei você por apenas duas semanas

Eu toquei em você, eu toquei em você

Eu te amo, isso está arruinando minha vida

Eu te amo, isso está arruinando minha vida

Eu toquei você por apenas duas semanas

Eu toquei em você, eu toquei em você



Pensei em ligar para você, mas você não atende

'Mais duas semanas perdidas na América

Mude-se para a Flórida, compre o carro que você quiser

(O carro que você quiser)

Mas não vai começar até você tocar, tocar, me tocar

Pensei em ligar para você, mas você não atende

'Mais duas semanas perdidas na América

Mude-se para a Flórida, compre o carro que quiser

Mas não vai começar até eu tocar, tocar, tocar você



Fonte: Vagalume