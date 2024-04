The Hives anunciam show único no Brasil em outubro

Alto contraste

Quem viu a curta, e incendiária, apresentação que o The Hives fez em dezembro do ano passado no Primavera Sound e ficou querendo mais, poderá ver o quinteto novamente no país e já em 2024.



A banda confirmou uma performance única no país no dia 15 de outubro. O show será no Tokio Marine Hall, São Paulo e haverá uma pré-venda de ingressos nesta quarta-feira (24) para quem assina a newlestter da banda. As vendas serão feitas pela Tickets For Fun.



Formado na Suécia, os Hives se tornaram um dos grandes nomes da revitalização do rock vista no início dos anos 00, com seu rock de garagem simples, de alta energia e grande apelo pop.



No ano passado, eles lançaram "The Death of Randy Fitzsimmons", o sexto álbum da banda e o primeiro em mais de uma década.



Fonte: Vagalume