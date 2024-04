Thiaguinho lança "Sorte". "Vai Valer A Pena", com L7NNON, é o destaque. Ouça o novo EP! Astro do samba liberou as primeiras nove músicas do trabalho gravado ao vivo

Alto contraste

A+

A-

Vagalume Vagalume (Vagalume)

Thiaguinho lançou a primeira parte de "Sorte", seu novo projeto. Gravado ao vivo, e com os vídeos já disponibilizados no YouTube, o astro do samba e pagode liberou as primeiras nove músicas do trabalho.

O destaque maior vai para "Vai Valer A Pena" onde o artista, que já pode ser considerado veterano, divide o microfone com um dos nomes mais fotrets da nova geração: L7NNON, também um dos autores da música.

Veja o clipe da parceria:

Clique para ver no Vagalume

Entre as outras músicas que têm tudo para agradar aos fãs estão "Dia de Sorte", "Dá Essa Moral Aê" e "Tranquilo".

Ouça o EP:

Clique para ver no Vagalume

Confira agora a letra de "Vai Valer a Pena (Part. L7NNON)", composta por Jefferson Júnior, L7NNON e Umberto Tavares:

Vagalume Vagalume (Vagalume)

E eu tirando o teu batom

Tudo normal, meu corpo no seu, tudo normal né

Gosto que joga por cima

Olha bem na minha cara e me xinga

Diz que eu não presto

Mas eu sou o vilão da sua vida

Reclama do tempo perdido

Com os amores antigos

Que ninguém te fez essas paradas que tu faz comigo

E é bom, tão bom

Sacanagenzinha e L7 no som

Vai na minha nós dois vai dar bom

Vai dar

Baby, eu vou fazer valer

É, vai valer a pena

Então deixa acontecer

Eu vou fazer de um jeito

Que tu não vai esquecer

Não vai esquecer, baby

Vou fazer valer

Vou fazer valer, baby

Eu vou fazer valer

É, vai valer a pena

Então deixa acontecer

Eu vou fazer de um jeito

Que tu não vai esquecer

Não vai esquecer, baby

Vou fazer valer, vou fazer valer, baby

Oh, brota que eu faço valer

Aproveita que já faz um tempo que nós dois não se vê

Gosta da cara fechada, né

Meu pique de tralha e do meu corte degrade

Mas eu fico te reparando, teu perfume exalando

Que prendeu toda minha atenção, papo é reto, fi'

'Tava te observando e vi que no teus pertence

'Tava jogado meu coração

Thiaguin

Nunca tinha visto uma mina assim

Pior de tudo é que eu cheguei nela

Ela também disse que 'tava afim

Ou seja, vem ne mim, responsa e safadin'

Rio de Janeira é 40 graus

deixa que eu te ajudo a tirar teu jeans

Carioca do jeitin' que tu gosta

Tal do sotaque arrastado e atento ao que tu mostra

Parou na minha frente, rebolou de costa (duvido)

Duvido que o pai recusa essa proposta

Baby, eu vou fazer valer

É, vai valer a pena

Então deixa acontecer

Eu vou fazer de um jeito

Que tu não vai esquecer

Não vai esquecer, baby

Vou fazer valer

Vou fazer valer, baby

Eu vou fazer valer

É, vai valer a pena

Então deixa acontecer

Eu vou fazer de um jeito

Que tu não vai esquecer

Não vai esquecer, baby

Vou fazer valer, vou fazer valer, baby

L7, esquece

Elas gosta dos black neguin'

Fala meu nome é Thiaguinho

Fala meu nome (L7)

Fonte: Vagalume