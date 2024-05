Tokio Hotel anuncia single de retorno, "The Weekend"

Alto contraste

A banda Tokio Hotel anunciou o seu aguardado single de retorno. Intitulada "The Weekend", a música chegará nas plataformas de streaming, na próxima sexta-feira (10).



A banda alemã já divulgou um pequeno trecho da faixa, de 30 segundos, como um aparetivo para os fãs. A sonoridade é de um pop rock dançante, com uma letra que celebra o final de semana.



Ouça um trecho de "The Weekend", com a letra e a tradução, abaixo:



"I just wanna let you know

Baby, no I don't wanna talk

wanna talk tell me nothing

cause I can feel the rush

when you wrap your arms around me

and just a little touch a little touch to your body

can you feel the rush

get the world around us tonight

and all through the weekend

let's forget the world around us tonight"



"Eu só quero que você saiba

Querida, não, eu não quero conversar

quero conversar, não me diga nada

porque eu posso sentir a excitação

quando você envolve seus braços em volta de mim

e apenas um pequeno toque, um pequeno toque em seu corpo

você pode sentir a excitação?

ter o mundo ao nosso redor esta noite

e durante todo o fim de semana

vamos esquecer o mundo ao nosso redor esta noite"



Fonte: Vagalume