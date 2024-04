Toto virá ao Brasil em novembro para dois shows

Alto contraste

Após 17 anos, o Toto voltará ao Brasil para dois shows. Os veteranos tocam dia 24 de novembro no Espaço Unimed em São Paulo e 26 na Arena Jockey, Rio de Janeiro. Os ingressos começam a ser vendidos nesta sexta-feira (5) pela Eventim.

Grande representante do AOR, a banda foi formada por alguns dos melhores músicos de estúdio de Los Angeles em 1977 e atingiu o auge cinco anos depois. O álbum "IV" trazia os hits "Africa" e "Rosanna" e foi o grande vencedor do Grammy de 1983.

Entre os músicos de apoio, que tocam ao vivo com eles, um grande destaque: Greg Phillinganes, tecladista que foi diretor musical de Michael Jackson e tocou nos discos mais importantes do Rei do Pop, incluindo "Thriller" que, não por acaso, também teve a presença de vários membros do Toto em suas sessões de gravação .

