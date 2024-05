Trailer de "I Am: Celine Dion", mostra a cantora lidando com a Síndrome de Pessoa Rígida. Veja! Filme esteia no Prime Video em 25 de junho

Vagalume|Do R7 23/05/2024 - 15h48 (Atualizado em 23/05/2024 - 15h48 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share