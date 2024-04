Travis Scott, OneRepublic, Zara Larsson e Matuê, com convidados, são confirmados no Rock in Rio Edição de 40 anos acontecerá em setembro

Alto contraste

A+

A-

Vagalume Vagalume (Vagalume)

Mais quatro atrações foram confirmadas para a edição de 40 anos do Rock in Rio, todas irão se apresentar no Palco Mundo, o maior do evento.

Os rappers Travis Scott e Matuê entram no lineup do primeiro dia, 13 de setembro, o norte-americano como headliner. Wiu e Teto farão participações no show do brasileiro, que será o primeiro da noite.Outras duas atrações internacionais ainda serão anunciadas para esta data.

Vagalume Vagalume (Vagalume)

OneRepublic e Zara Larsson se unindo aos headliners do Imagine Dragons e Lulu Santos, que fará a abertura.

A organização ainda irá anunciar vários outros nomes para o Rock in Rio 2024 - ninguém ainda foi confirmado para os dias 15, 21 e 22 de setembro. Até o momento já se sabe que a quinta-feira, 19, terá Ed Sheeran, Joss Stone e Jão no Palco Mundo e a sexta-feira, 20, Katy Perry como grande atração e Ivete Sangalo na abertura. A venda geral de ingressos começa em 11 de abril às 19 horas

Fonte: Vagalume