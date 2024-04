Twenty One Pilots adia lançamento do álbum "Clancy"

Alto contraste

A+

A-

Crédito foto: Ashley Osborn / Twenty One Pilots Instagram



Os fãs terão que esperar um pouquinho mais para a chegada do novo álbum do Twenty One Pilots, "Clancy". O disco, que estava previsto para o dia 17 de maio, passará para a semana seguinte, chegando às plataformas digitais no dia 24 de maio.



O pequeno atraso foi justificado pelo duo, formado por Tyler Joseph e Josh Dun, na redes sociais, e com um bom motivo: Gravação de clipes para todas as músicas do trabalho.



“Quando eu disse ao Josh, Mark e a todos da nossa equipe que queria fazer um vídeo para cada música do álbum, 'Clancy', que está chegando, eu disse que é porque eu amo essas músicas e acredito nelas o suficiente para fingir cantar cada uma delas na frente de uma câmera. E é isso que vamos fazer porque é assim que quero apresentar este álbum", explicou Tyler.



“Mas por causa disso, para conseguirmos fazer isso, precisamos de um pouco mais de tempo. É por isso que estou gravando este vídeo. Vamos adiar o álbum em uma semana, para o dia 24 de maio. Não é emocionante? Só um pouquinho mais de tempo", acrescentou ele.



Clique para ver no Vagalume



A ideia do álbum "Clancy" é encerrar a saga da narrativa que começou ainda no disco "Blurryface", de 2015, e que seguiu em "Trench", de 2018, Scaled and Icy, de 2021. O novo trabalho já conta com dois singles, "Overcompensate" e "Next Semester". Veja os clipes abaixo:



Clique para ver no Vagalume



Clique para ver no Vagalume



Fonte: Vagalume