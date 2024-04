Twenty One Pilots estão de volta com "Overcompensate". Veja o clipe com a letra e tradução! Novo álbum da dupla sai em maio

Três anos depois de "Scale and Icy", os Twenty One Pilots estão de volta e com um novo disco já pronto para chegar ao mercado. Para iniciar a nova fase, Paul Meany e Tyler Joseph liberaram "Overcompensate", faixa que consegue unir peso, batidas eletrônicas, hip-hop e uma pegada pop em cerca de quatro minutos.

Veja:

Confira a letra e tradução do single:

Overcompensate

(Paul Meany, Tyler Joseph)

Welcome back to Trench

I created this world to feel some control

Destroy it if I want

So I sing, "sahlo folina"

"Sahlo folina"

(Wait, what? Wait, what?)

(Wait, what? Wait, what?)

Earned my stripes, 300 tracks in my Adidas track jacket,

Bless your ear holes while you react,

Acting gobsmacked don't hesitate to maybe overcompensate,

I feel like I was just here, same twitching in my eyes,

Don't sleep on a boy who can't fall asleep twice,

In the same night

and won't hesitate to maybe overcompensate.

I fly by the dangerous bend symbol,

Don't hesitate to maybe overcompensate,

And then by the time I catch in my peripheral,

Don't hesitate to maybe overcompensate.

Where am I from? I was born right here, just now,

Originated right in front of your eyes,

If you can't see, I am Clancy,

Prodigal son, done running, come up with Josh Dun,

Wanted dead or alive,

So now you pick who you serve,

You bow to the masses,

Get kicked to the curb,

For passing the classes,

Half empty, half full, save half for your taxes,

Then overtake your former self.

I fly by the dangerous bend symbol,

Don't hesitate to maybe overcompensate,

And then by the time I catch in my peripheral,

Don't hesitate to maybe overcompensate.

Days feel like a perfect length,

I don't need them any longer,

but for goodness sake,

Do the years seem

way too short for my soul, corazón

way too short for my soul, corazón

Days feel like a perfect length,

I don't need them any longer,

but for goodness sake,

Do the years seem

way too short for my soul, corazón

way too short for my soul, corazón...

Compensar Demais

Bem-vindo de volta a Trench

Eu criei este mundo para sentir um pouco de controle

Vou destrui-lo se eu quiser

Então eu canto, "sahlo folina"

"Sahlo folina"

(Espere, o quê? Espere, o quê?)

(Espere, o quê? Espere, o quê?)

Ganhei minhas listras, 300 faixas na minha jaqueta Adidas

Abençoo seus ouvidos enquanto você reage

Agindo de forma amedrontada

Não hesito em talvez compensar demais

Eu sinto como se eu acabasse de estar aqui

Com o mesmo tremor em meus olhos

Não durma com um garoto que não consegue dormir duas vezes

Na mesma noite

E não hesitará em talvez compensar demais

Eu voo pelo símbolo da curva perigosa

Não hesito em talvez compensar demais

E então, quando eu pego no meu periférico

Não hesito em talvez compensar demais

De onde eu sou? Eu nasci aqui, agora mesmo

Originado bem na frente de seus olhos

Se você não consegue ver, eu sou Clancy

Filho pródigo, cansei de correr, venha com Josh Dun

Procurado vivo ou morto

Então agora você escolhe quem você serve

Você se curva diante das massas

É chutado para o meio-fio

Por passar nas aulas

Meio vazio, meio cheio, economize metade para seus impostos

Depois ultrapasse o seu antigo eu

Eu voo pelo símbolo da curva perigosa

Não hesito em talvez compensar demais

E então, quando eu pego no meu periférico

Não hesito em talvez compensar demais

Os dias parecem ter uma duração perfeita

Eu não preciso que sejam mais longos

mas pelo amor de Deus

Os anos parecem

muito curtos para minha alma, coração

muito curtos para minha alma, coração

Os dias parecem ter uma duração perfeita

Eu não preciso que sejam mais longos

mas pelo amor de Deus

Os anos parecem

muito curtos para minha alma, coração

muito curtos para minha alma, coração

