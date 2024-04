Twenty One Pilots lança novo single e clipe, "Next Semester". Confira com a letra e a tradução! Música é mais uma amostra do próximo álbum, "Clancy"

Crédito foto: Reprodução YouTube

O Twenty One Pilots lançou mais uma amostra de seu próximo álbum, "Clancy", nesta quarta-feira (27). A música se chama "Next Semester" e chegou acompanhada também de um clipe, dirigido por Andrew Donoho, e que mescla cenas da história da música com a banda tocando em um local bem intimista, para um pequeno público sortudo.

"Next Semester" é o segundo single de "Clancy", sucedendo a faixa "Overcompensate". O novo álbum da dupla está previsto para o dia 17 de maio.

"Next Semester"

No, no, no, no, no

No, no, no, no, no

Stand up straight now (Ooh)

Can't break down (Ooh)

Graduate now (Ooh)

I don't wanna be here, I don't wanna be here

It's a taste test (Ooh)

Of what I hate less (Ooh)

Can you die of anxiousness? (Ooh)

I don't wanna be here

I don't wanna be here

What's about to happen?

What's about to happen?

I remember

I remember certain things

What I was wearing

The yellow dashes in the street

I prayed those lights would take me home

Then I heard, "Hey kid, get out of the road!"

(Ooh, ooh, ooh)

I don't wanna be here, I don't wanna be here

Can't feel my legs (Ooh)

Might suffocate (Ooh)

There's a pressure in my chest (Ooh)

I don't wanna be here, I don't wanna be here

What's about to happen?

What's about to happen?

I remember

I remember certain things

What I was wearing

The yellow dashes in the street

I prayed those lights would take me home

Then I heard, "Hey kid, get out of the road!"

Oh, oh-woah

Oh, oh-woah, oh

Can't change what you've done

Start fresh next semester

I remember

I remember certain things

What I was wearing

The yellow dashes in the street

I prayed those lights would take me home

Then I heard, "Hey, kid, get out of the road!"

Oh, oh-woah (And then he slowed down)

Oh, oh-woah (And rolled down his window)

Oh (And he said)

"Can't change what you've done

Start fresh next semester"

It's a taste test of what I hate less

I don't wanna be here, start fresh with a new year

Oh, oh-woah

Oh, oh-woah, oh

Can't change what you've done

Start fresh next semester

"Próximo semestre"

Não, não, não, não, não

Não, não, não, não, não

Fique em pé agora (Ooh)

Não posso desmoronar (Ooh)

Se forme agora (Ooh)

Eu não quero estar aqui, eu não quero estar aqui

É um teste de sabor (Ooh)

Do que eu odeio menos (Ooh)

Dá para morrer de ansiedade? (Ah)

Eu não quero estar aqui

Eu não quero estar aqui

O que está prestes a acontecer?

O que está prestes a acontecer?

Eu me lembro

Eu me lembro de certas coisas

O que eu estava vestindo

Os traços amarelos na rua

Eu rezei para que essas luzes me levassem para casa

Então ouvi, "Ei, garoto, saia da estrada!"

(Ooh, ooh, ooh)

Eu não quero estar aqui, eu não quero estar aqui

Não consigo sentir minhas pernas (Ooh)

Acho que vou sufocar (Ooh)

Há uma pressão no meu peito (Ooh)

Eu não quero estar aqui, eu não quero estar aqui

O que está prestes a acontecer?

O que está prestes a acontecer?

Eu me lembro

Eu me lembro de certas coisas

O que eu estava vestindo

Os traços amarelos na rua

Eu rezei para que essas luzes me levassem para casa

Então ouvi, "Ei, garoto, saia da estrada!"

Oh, oh-woah

Oh, oh-woah, oh

Não dá para mudar o que você fez

Comece do zero no próximo semestre

Eu me lembro

Eu me lembro de certas coisas

O que eu estava vestindo

Os traços amarelos na rua

Eu rezei para que essas luzes me levassem para casa

Então ouvi, "Ei, garoto, saia da estrada!"

Oh, oh-woah (e então ele diminuiu a velocidade)

Oh, oh-woah (e abaixa o vidro)

Oh (e ele disse)

"Não dá para mudar o que você fez

Comece do zero no próximo semestre"

É um teste do que eu odeio menos

Eu não quero estar aqui, começar do zero em um novo ano

Oh, oh-woah

Oh, oh-woah, oh

Não dá para mudar o que você fez

Comece do zero no próximo semestre

