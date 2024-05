Twenty One Pilots lança o novo álbum, "Clancy". Escute com todas as letras! Este é o sétimo disco da carreira do duo, formado por Taylor Joseh e Josh Dun

