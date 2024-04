Twenty One Pilots lança o single e clipe "Backslide". Veja com a letra e a tradução!

Alto contraste

Crédito foto: Reprodução YouTube / Twenty One Pilots



O Twenty One Pilots pode ter adiado o lançamento do álbum "Clancy", mas entregou mais uma amostra do trabalho, desta vez, os fãs poderão conferir a faixa "Backslide", que chegou com um clipe dirigido pelo baterista Josh Dun.



Aliás, o duo justificou que os vídeos são o motivo para o pequeno atraso - de uma semana - para a chegada do disco, que ficou agora para o dia 24 de maio. A ideia é lançar um clipe para cada música do trabalho, que fechará a narrativa que começou no disco "Blurryface", de 2015.



"Backslide" é o terceiro single de "Clancy", sucedendo "Overcompensate" e "Next Semester".



Veja o clipe com a letra e a tradução abaixo:



"Backslide"



I don't wanna…



Rat race, place to place, adding weight

Tendencies on repeat, innit?

Benefit from a shoe with no lace

Take the seat with the crease in it

I don't mind if it's lonely, I don't mind if it's fair

I don't care, you control me

Leading me anywhere



I don't wanna backslide to where I've started from

There's no chance I will shake this again



'Cause I feel the pull, water's over my head

Strength enough for onе more time

Reach my hand abovе the tide

I'll take anything you have

If you could throw me a line

I should've loved you better

Do you think that now's the time

You should let go?

It's over my head



Bad place, on a hundred-dollar bass

Kinda wishin' that I never did "Saturday"

"Is that a stain? You should change

Are you doin' good?

Did you solve all of your problems?"

Thanks for asking

In a way, but accidentally uncovered a new one yesterday

What happened to what I brushed under the rug?

I used to be the champion of a world you can't see

Now I'm drowning in logistics



I don't wanna backslide to where I've started from

There's no chance I will shake this again



'Cause I feel the pull, water's over my head

Strength enough for one more time

Reach my hand above the tide

I'll take anything you have

If you could throw me a line

I should've loved you better

Do you think that now's the time

You should let go?



I don't mind if it's lonely (It's over my head)

I don't mind if it's fair (You should let go)

I don't care, you control me (It's over my head)

Leading me anywhere



I'll take anything you have

If you could throw me a line

I should've loved you better

Do you think that now's the time

You should let go?

It's over my head

You should let go?

It's over my head



I don't wanna backslide



"Retroceder"



Eu não quero…



Corrida frenética, de lugar a lugar, pesando

Tendências repetidas, né?

Se aproveitam da falta de tropeços

Pegue o assento com o vinco

Não me importo se for solitário, não me importo se for justo

Eu não me importo, você me controla

Me levando a qualquer lugar



Eu não quero retroceder para onde comecei

Não há chance de eu agitar isso de novo



Porque eu sinto a tração, a água está sobre a minha cabeça

Com força o suficiente para mais uma vez

Colocar minha mão acima da maré

Eu vou aceitar qualquer coisa que você tiver

Se você puder me dar uma mão

Eu deveria ter te amado melhor

Você acha que agora é a hora

De desistir?

Está sobre a minha cabeça



Momento ruim, em um baixo de cem dólares

Eu meio que queria nunca ter feito a "Saturday"

"Isso é uma mancha? Você deveria mudar

Vocês estão bem?

Resolveram todos os seus problemas?"

Obrigado por perguntar

De certa forma, mas acidentalmente descobri um novo ontem

O que aconteceu com o que empurrei para debaixo do tapete

Eu costumava ser o campeão de um mundo que você não pode ver

Agora estou me afogando nas logísticas



Eu não quero retroceder para onde comecei

Não há chance de eu agitar isso de novo



Porque eu sinto a tração, a água está sobre a minha cabeça

Com força o suficiente para mais uma vez

Colocar minha mão acima da maré

Eu vou aceitar qualquer coisa que você tiver

Se você puder me dar uma mão

Eu deveria ter te amado melhor

Você acha que agora é a hora

De desistir?



Não me importo se for solitário (está sobre a minha cabeça)

Não me importo se for justo (você deveria desistir)

Não me importo, você me controla (está sobre a minha cabeça)

Me levando a qualquer lugar



Eu vou aceitar qualquer coisa que você tiver

Se você puder me dar uma mão

Eu deveria ter te amado melhor

Você acha que agora é a hora

De desistir?

Está sobre a minha cabeça

Você deveria desistir?

Está sobre a minha cabeça



Eu não quero retroceder



Fonte: Vagalume