Twenty One Pilots lança "The Craving". Assista ao clipe com a letra e a tradução!

Prestes a lançar o álbum "Clancy", o duo Twenty One Pilots, formado por Tyler Joseph e Josh Dun, divulgou mais uma amostra do trabalho nesta quarta-feira (22). A música se chama "The Craving" e chegou acompanhada de um clipe.



Aliás, a gravação de vídeos é algo prometido para todas as faixas de "Clancy", que acabou sendo adiado para o dia 24 de maio justamente para essa finalidade. "Eu amo essas músicas e acredito nelas o suficiente para fingir cantar cada uma delas na frente de uma câmera", disse Tyler Joseph, em um post nas redes sociais.



"The Craving" é a quarta amostra de "Clancy" até o momento. O duo já lançou os singles "Overcompensate", "Next Semester" e "Backslide".



Veja o clipe de "The Craving (Single version)", com a letra e a tradução, abaixo:



"The Craving (Single version)"



Seems I get in my own way

The more I think, the less I say

I hope I communicate the craving



Now I see intentions don't mean much



Say enough, say enough

Did I let her know, let her know

If I found my body in chains

I'd lay down and wait

And hope she looks for me



She just wants to catch a wave

Ride it out to the end of her days

I hope that I can satiate the craving



Now I see a gesture don't mean much



Say enough, say enough

Did I let her know, let her know

If I found my body in chains

I'd lay down and wait

'Cause it's the fear of the unknown

That cripples every step we take

And I just hate to put this on her



But I swear that I will give more than I take away



"O Desejo"



Parece que eu mesmo me atrapalho

Quanto mais eu penso, menos digo

Espero comunicar o desejo



Agora vejo que intenções não significam muito



Diga o suficiente, diga o suficiente

Eu a avise, eu a avisei

Se eu encontrasse meu corpo acorrentado

Eu deitaria e esperaria

E torceria para que ela me encontrasse



Ela só quer pegar uma onda

Seguir em frente até o fim de seus dias

Espero poder saciar o desejo



Agora vejo que um gesto não significa muito



Diga o suficiente, diga o suficiente

Eu a avise, eu a avisei

Se eu encontrasse meu corpo acorrentado

Eu deitaria e esperaria

Porque é o medo do desconhecido

Isso paralisa cada passo que damos

E eu odeio depositar isso nela



Mas eu juro que darei mais do que tirarei



