U2 se despede de temporada em Las Vegas com surpresas e clima emotivo Larry Mullen Jr., que não participou da turnê, estava na plateia. Banda também mostrou "40" no último concerto

O U2 fez neste final de semana as duas últimas performances de sua temporada em Las Vegas na moderna Sphere Arena. Apesar deste ser um show que não abre muito espaço para improvisos, os irlandeses prepararam algumas surpresas para a despedida.

Beautiful Day", Bono pediu para que um assento fosse iluminado, revelando que o Larry Mullen Jr, estava presente. O baterista e fundador da banda está afastado do quarteto por ainda não ter se recuperado de uma cirurgia nas costas. Quem tocou durante esta temporada foi o holandês Bram van den Berg.

Veja:

No sábado, dia 2, Daniel Lanois subiu ao palco para tocar guitarra em "One" - o canadense ajudou a produzir a faixa lançada em 1991:

No segundo bloco, a banda voltou a tocar "Don't Dream It's Over", o hit do Crowded House. A canção foi dedicada a Yulia Navalnaya, viúva do ativista russo Alexei Navalny, que morreu na prisão no último dia 16 de fevereiro.

Neil Finn, seu compositor - ele regravou o sucesso de 1986 e disse que a banda poderia usá-la caso desejasse e da maneira que achasse mais interessante.

A última surpresa veio bem no final do espetáculo. Ao invés de deixarem o palco ao final de "Beautiful Day", o U2 celebrou o 40°, e último concerto, tocando, como não poderia deixar de ser, ""40"", música de 1983 que, desde seu lançamento, já foi várias vezes tocada como música de encerramento de seus concertos.

O formato da banda também mudou durante a performance. Adam Clayton deixou o baixo e foi para a guitrarra, enquanto The Edge ficou responsável pelas quatro cordas:

