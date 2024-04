V lança o single "FRI(END)S". Escute com letra e tradução! Astro do BTS divulgou também o clipe oficial da faixa

V divulgou o single inédito, "", nesta sexta-feira (15). A faixa veio com um clipe oficial, de clima romântico e bem humorado.

Cumprindo o serviço militar obrigatório, o astro do BTS deixou essa surpresa guardada para a Army. A letra do single traz o artista cantando sobre alguém que quer algo mais do que amizade em um relacionamento.

Veja o clipe de "", com a letra e a tradução, abaixo:

"FRI(END)S"

(Friends)

Ooh

You're in my head

I had plans for the weekend (Ah)

But wound up with you instead

Back here again (Oh)

Got me deep in my feelings

When I should be in your bed (Oh)

You and I go back to like '09, it's like forever

And you were there my lonely nights, yeah

Keeping me together

So wouldn't it make sense if I was yours?

And you could call me your baby

But we say we're just, say we're just

Friends, just for now

Yeah, but friends don't say words that

Make friends feel like more than just

Friends, just for now (Just for now)

Now, I'm over pretending

So let's put the "end" in friends

Friends are not supposed to get too close

And feel emotions that

We're feeling now, now, now

We ain't slowing down, down, down

(Yeah, yeah, yeah)

But once we cross the line

There's no denying you and

I can never turn around, 'round, 'round

Know we'll never be the same (Ooh)

You and I go back to like '09, it's like forever

And you were there my lonely nights, yeah

Keeping me together

So wouldn't it make sense if I was yours?

And you could call me your baby

But we say we're just, say we're just

Friends, just for now

Yeah, but friends don't say words that

Make friends feel like more than just

Friends, just for now

Now, I'm over pretending

So let's put the "end" in friends

(Let's put the "end")

Friends, just for now (Ooh)

Yeah, but friends don't say words that

Make friends feel like more than just

(Let's put the "end")

Friends, just for now

Now, I'm over pretending

So let's put the "end" in friends

(Ooh-ooh-ooh)

Ooh

(Ooh-ooh-ooh)

"AMIGOS"

(Amigos)

Ooh

Você está na minha cabeça

Eu tinha planos para o fim de semana (Ah)

Mas acabei com você ao invés disso

De volta aqui novamente (Oh)

Me deixou imerso em meus sentimentos

Quando eu deveria estar na sua cama (Oh)

Você e eu voltamos para 2009, é como uma eternidade

E você estava lá nas minhas noites solitárias, sim

Mantendo-me firme

Então não faria sentido se eu fosse seu?

E você poderia me chamar de seu amor

Mas dizemos que somos apenas, dizemos que somos apenas

Amigos, só por enquanto

Sim, mas amigos não dizem palavras que

Fazem os amigos parecerem mais do que apenas

Amigos, só por enquanto (só por agora)

Agora, parei de fingir

Então vamos colocar o "fim" nos amigos

Amigos não devem chegar muito perto um do outro

E sentir emoções que

Estamos sentindo agora, agora, agora

Não estamos desacelerando, desacelerando, desacelerando

(Sim, sim, sim)

Mas uma vez que cruzamos a linha

Não há como negar que você e

Eu nunca poderemos voltar atrás, atrás, atrás

Saiba que nunca seremos os mesmos (Ooh)

Você e eu voltamos para 2009, é como uma eternidade

E você estava lá nas minhas noites solitárias, sim

Mantendo-me são

Então não faria sentido se eu fosse seu?

E você poderia me chamar de seu amor

Mas dizemos que somos apenas, dizemos que somos apenas

Amigos, só por enquanto

Sim, mas amigos não dizem palavras que

Fazem os amigos parecerem mais do que apenas

Amigos, só por enquanto

Agora, parei de fingir

Então vamos colocar o "fim" nos amigos

(Vamos colocar o "fim")

Amigos, só por enquanto (Ooh)

Sim, mas amigos não dizem palavras que

Fazem os amigos parecerem mais do que apenas

(Vamos colocar o "fim")

Amigos, só por enquanto

Agora, parei de fingir

Então vamos colocar o "fim" nos amigos

(Ooh-oh-oh)

Ooh

(Ooh-oh-oh)

Fonte: Vagalume