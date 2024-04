"Vai ser incrível. Tem que ser", diz Rihanna sobre o motivo da longa espera pelo seu álbum

Alto contraste

Crédito foto: Reprodução YouTube / Extra TV



Rihanna está animada com o que pretende mostrar aos fãs em seu tão aguardado novo álbum, que segue sem previsão de lançamento. A cantora e empresária falou sobre o assunto durante o lançamento de sua empresa de cosméticos, a Fenty Beauty Soft'Lit Foundation, em Los Angeles, no último sábado (27).



Na conversa, Riri explicou, inclusive, o motivo da longa espera pelo disco. “Vai ser incrível", disse ela. "Tem que ser - esse é o único motivo pelo qual ainda não foi lançado. Se eu não sentir isso, se eu não sentir que representa a evolução, o tempo que passei longe [da música]... Precisa mostrar um crescimento, né?"



"E eu quero brincar, eu sinto que a música é um parque, e eu quero me divertir com isso e mostrar verdadeiramente onde estou", continou ela.



Sobre a possibilidade de parcerias no traballha, ela afirma: "Eu não sei ainda! Não sou muito de fazer colaborações, né? Tem que ser muito intencional, então saberei quando tiver a faixa gravada".



Veja a entrevista abaixo:



