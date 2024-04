Vampire Weekend anuncia novo álbum e lança "Capricorn" e "Gen-X Cops". Curta com as letras "Only God Was Above Us" sai em abril

Alto contraste

A+

A-

Vagalume Vagalume (Vagalume)

Cinco anos depois de "Father Of The Bride", o Vampire Wekend, uma das grandes bandas do rock indpeendente do século 21, está de volta. O trio liderado por Ezra Koenig anunciou o lançamento de um novo álbum para breve e liberou duas novidades de uma só vez: a melancólica "Capricorn" e a mais animada "Gen-X Cops".

As duas ganharam clipes de pegada experimental, feitos em Super-8, e indicam que "Only God Was Above Us", com lançamento previsto para 5 de abril, será um trabalho diversificado. Este será o quinto álbum do trio norte-americano em 16 anos.

Veja "Capricorn":

Clique para ver no Vagalume

Confira a letra e tradução:

Capricorn

(Ezra Koenig)

Can't reach the moon now

Can't turn the tide

The world looked different

When God was on your side

Who builds the future?

Do they care why?

I know you're tired of tryin'

Listen clearly, you don't have to try

Capricorn

The year that you were born

Finished fast

And the next one wasn't yours

Too old for dyin' young

Too young to live alone

Sifting through centuries

For moments of your own

Alone and wounded

But in my prime

I called the hospital

They didn't have the time

I'd seen it comin'

It's no surprise

I know you're tired of tryin'

Listen clearly, you don't have to try

Capricorn

The year that you were born

Finished fast

And the next one wasn't yours

Too old for dyin' young

Too young to live alone

Sifting through centuries

For moments of your own

A hundred dollars

On someone's dime

I looked for answers there

They weren't mine to find

Good days are comin'

Not just to die

I know you're tired of tryin'

Listen, baby, you don't have to try

Capricorn

The year that you were born

Finished fast

And the next one wasn't yours

Too old for dyin' young

Too young to live alone

Sifting through centuries

For moments of your own

Capricorn

The year that you were born

Finished fast

And the next one wasn't yours

Too old for dying young

Too young to live alone

Sifting through centuries

For moments of your own

Capricórnio

Vagalume Vagalume (Vagalume)

Não posso virar a maré

O mundo parecia diferente

Quando Deus estava ao seu lado

Quem constrói o futuro?

Eles se importam por quê?

Eu sei que você se cansou de tentar

Ouça com clareza, você não precisa tentar

Capricórnio

O ano em que você nasceu

Terminou rápido

E o seguinte não foi o seu

Velho demais para morrer jovem

Jovem demais para viver só

Peneirando através dos séculos

Para momentos seus somente

Sozinho e ferido

Mas no meu auge

Liguei para o hospital

Eles não tiveram tempo

Eu vi que isso estava chegando

Não é nenhuma surpresa

Eu sei que você se cansou de tentar

Ouça com clareza, você não precisa tentar

Capricórnio

O ano em que você nasceu

Terminou rápido

E o próximo não foi seu

Velho demais para morrer jovem

Jovem demais para viver só

Peneirando através dos séculos

Para momentos seus somente

Cem dólares

Às custas de alguém

Procurei respostas lá

Eles não eram minhas para encontrar

Dias bons se aproximam

Não apenas para morrer

Eu sei que você cansou de tentar

Ouça, baby, você não precisa tentar

Capricórnio

O ano em que você nasceu

Terminou rápido

E o seguinte não foi o seu

Velho demais para morrer jovem

Jovem demais para viver só

Peneirando através dos séculos

Para momentos seus somente

Capricórnio

O ano em que você nasceu

Terminou rápido

E o seguinte não foi o seu

Velho demais para morrer jovem

Jovem demais para viver sozinho

Peneirando através dos séculos

Para momentos seus somente

Curta agora "Gen-X Cops", também com letra e tradução:

Clique para ver no Vagalume

Gen-X Cops

(Ezra Koenig)

Blacken the sky and sharpen the axe

Forever cursed to live unrelaxed

We make no bones, a house is not a home

And a home is nowhere we can stay

Dodged the draft but can't dodge the war

Forever cursed to live insecure

The curtain drops, a gang of Gen X cops assembles

Trembling before our human nature

It wasn't built for me

It's your academy

But in my time, you taught me how to see

Each generation makes its own apology

Welcome back, my oldest friend

Are you cursed to depart again?

Your ways and means, eternally obscene

And always looking for obscenity and hatred

It wasn't built for me

It's your academy

But in my time, you taught me how to see

Each generation makes its own apology

It wasn't built for me

It's your academy

But in my time, you taught me how to see

Each generation makes its own apology

It's by design and consequentially

Each generation makes its own apology

Policiais da Geração X

Vagalume Vagalume (Vagalume)

Para sempre amaldiçoado a viver sem relaxar

Não fazemos ossos, uma casa não é um lar

E uma casa não é nenhum lugar onde possamos ficar

Evitou o recrutamento, mas não pode evitar a guerra

Para sempre amaldiçoado a viver inseguro

A cortina cai, uma gangue de policiais da Geração X se reúne

Tremendo diante de nossa natureza humana

Não foi feito para mim

É a sua academia

Mas na minha época você me ensinou a ver

Cada geração faz seu próprio pedido de desculpas

Bem-vindo de volta, meu amigo mais velho

Você está fadado a partir novamente?

Seus caminhos e meios, eternamente obscenos

E sempre procurando por obscenidade e ódio

Não foi feito para mim

É a sua academia

Mas na minha época você me ensinou a ver

Cada geração faz seu próprio pedido de desculpas

Não foi feito para mim

É a sua academia

Mas na minha época você me ensinou a ver

Cada geração faz seu próprio pedido de desculpas

É intencional e consequentemente

Cada geração faz seu próprio pedido de desculpas

Fonte: Vagalume