Veja a participação de Kacey Musgraves no Saturday Night Live! Cantora foi apresentada pela atriz Sydney Sweeney

O tradicional Saturday Night Live, ou SNL, desta semana contou com Kacey Musgraves como convidada musical. No ar há quase 50 anos, o programa que une humor e música segue como um dos mais populares e prestigiados da televisão dos EUA.

Primeiro, ela mostrou a faixa-título de seu próximo trabalho:

Em seguida foi a vez da igualmente delicada "Too Good to be True"

Fonte: Vagalume