Veja a performance de Usher no Show do Intervalo do Super Bowl LVIII em Las Vegas! Astro do R&B cantou seus hits e ainda recebeu Alicia Keys, H.E.R., Ludacris e Lil Jon no palco

Crédito foto: Instagram / @NFL

O Show do Intervalo do Super Bowl LVIII foi estrelado por Usher, neste domingo (11), em Las Vegas, nos Estados Unidos. A final da NFL entre San Francisco 49rs e Kansas City Chiefs teve uma performance agitada e repleta de hits do astro do R&B, que recebeu muitos convidados.

Sem dúvidas, Alicia Keys foi o principal nome entre as colaborações, cantando até o seu sucesso, "If I Ain't Got You". Juntos, os dois cantaram o hit "My Boo (feat. Alicia Keys)".

Entre os seus hits, Usher apresentou "Love In This Club (feat. Young Jeezy)", "OMG (Feat. will.i.am)" e "Yeah! (feat. Lil Jon, Ludacris)". Esta última com a presença de Lil Jon e Ludacris.

Outra convidada que deu um charme e muita qualidade ao Show do Intervalo foi a cantora e guitarrista, H.E.R..

Veja como foi a performance com o setlist de Usher, no Show do Intervalo do Super Bowl LVIII, abaixo:

1. "Caught Up"

2. "U Don't Have To Call"

3. "Superstar"

4. "Love In This Club (feat. Young Jeezy)"

5. "Alicia Keys" (de Alicia Keys)

6. "My Boo (feat. Alicia Keys)"

7. "Confessions Part II"

8. "Nice & Slow"

9. "Burn"

10. "Bad Girl"

11. "U Got It Bad"

12. "OMG (Feat. will.i.am)"

13. "Turn Down For What (feat. Dj Snake)" (de Lil Jon)

14. "Yeah! (feat. Lil Jon, Ludacris)

