Veja como foi a festa de aniversário de 31 anos de Anitta em Miami Cantora celebrou com amigos e celebridades em uma boate na cidade dos EUA

Crédito foto: Getty Images

Anitta fará aniversário no próximo sábado (30), mas as celebrações começaram para valer nesta terça-feira (26). A estrela brasileira comemorou a chegada dos seus 31 anos e fez uma festa grandiosa em Miami, nos Estados Unidos, com a presença de várias celebridades.

Nomes como Jade Picon, Angélica, Luciano Huck, Bruna Marquezine, Neymar, Juliette e Carolina Dieckmann maracaram presença. A festa aconteceu em uma boate na cidade norte americana, com os convidados sendo clicados na entrada do local.

Isso porque dentro do espaço, foram probidos fotos e vídeos. Mas, a própria cantora e outras personalidades postaram imagens da festa nas redes sociais.

Veja fotos da festa de Anitta em Miami abaixo:

Anitta chegando à festa

Bruna Marquezine, Mc Daniel, Marina Sena, Juliette e amigos

Camila Cabello, Anitta, Lele Pons e Isabela Grutman

Anitta com Davi Brazil, Neymar e Machine Gun Kelly

Anitta e Juliette dançando

Anitta com Gabriel do Borel e Diplo

Pedro Sampaio na chegada da festa

Jade Picon na entrada da festa de Anitta

Fonte: Vagalume