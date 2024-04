Veja o trailer da primeira parte de "Wicked", estrelado por Ariana Grande e Cynthia Erivo

Alto contraste

O primeiro trailer da versão cinematográfica do musical "Wicked" foi lançado neste domingo (11) em um dos intervalos do Super Bowl. O longa terá Ariana Grande como Glinda Upland (depois Glinda, a Bruxa Boa do Sul) e Cynthia Erivo no papel de Elphaba Thropp, que irá se tornar a Bruxa Má do Oeste.

A prévia não entrega muito sobre o que vem por aí, mas já dá uma ideia do que será visto nas telonas, especialmente em termos de fotografia e direção de arte.

A história de "Wicked" se passa no universo de o "Mágico de Oz" e mostra a improvável amizade entre Elphaba e Glinda, apesar de suas personalidades conflitantes até a transformação de Elphaba na vilã da história.

Veja:

