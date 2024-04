Veja o trailer de "Saudosa Maloca", com Paulo Miklos no papel de Adoniran Barbosa Vocalista dos Titãs já viveu o grande nome do samba paulistano em curta-metragem também dirigido por Pedro Serrano

Pela segunda vez em sua carreira, Paulo Miklos foi convidado a viver o grande mestre do samba paulista Adoniran Barbosa no cinema. O cantor, que ano passado voltou a se reuniu com os Titãs em uma turnê de grande sucesso, está em "Saudosa Maloca", do diretor Pedro Serrano, que teve seu trailer liberado. O filme estreia nos cinemas em 21 de março.

O longa é um desdobramento do curta "Dá Licença de Contar" de 2015 (veja aqui), também de Serrano e com Miklos, Gero Camilo e Gustavo Machado nos papéis principais.

Iracema" ou o Arnesto, do "Samba do Arnesto", para fazer uma crônica da antiga São Paulo, que foi o universo de Adoniran (1919 - 1982),

Além do curta e do longa, Pedro Serrano visitou o sambista no documentário "Adoniran, Meu Nome É João Rubinato" (também no YouTube) onde contou a vida do músico de maneira mais tradicional.

Veja o trailer:

