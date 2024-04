Veja o Weezer tocar a íntegra do "Álbum Azul" em show intimista

Alto contraste

Um vídeo de ótima qualidade feito por um fã com a íntregra do show de aquecimento que o Weezer fez tocando todas as músicas de seu disco de estreia, conhecido como "Blue Album", ou "Álbum Azul", foi postado no YouTube.

O concerto foi realizado no último dia 15, no Lodge Room em Los Angeles e visto por algumas poucas centenas de fãs de uma das mais populares bandas do rock alternativo.

Rivers Cuomo e cia. irão levar esse material para estrada, em shows que certamente terão canções de outros trabalhos no setlist, afinal eles só levaram 45 minutos para mostrar o álbum homenageado, que saiu há 30 anos.

Buddy Holly", "Say It Ain't So" (que, neste concerto teve a participação especial de Dominic Fike), "Undone - The Sweater Song" ou "My Name Is Jonas", presenças praticamente obrigatórias nos mais de mil shows que o grupo já fez nestas mais de três décadas, mas também "No One Else", "Only In Dreams", "The World Has Turned And Left Me Here" ou "Holiday", ouvidas ao vivo com menos frequência.

A "Voyage to the Blue Planet Tour", terá abertura de outras duas bandas históricas do rock alternativo dos EUA: os Flaming Lips e o Dinosaur Jr.. A turnê irá percorrer a América do Norte em setembro e outubro.

