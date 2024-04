Veja Sophie Ellis-Bextor cantar "Murder on the Dancefloor" na entrega dos BAFTAs Música de 2001 voltou a fazer sucesso após aparecer no filme "Saltburn", que tinha cinco indicações na premiação

Sophie Ellis-Bextor foi convidada a cantar "Murder On The Dancefloor", na cerimônia de entrega dos BAFTAs, o "Oscar do cinema britânico". A música de 2001 voltou a fazer sucesso após ser usada no filme "Saltburn". O longa dirigido por Emerald Fennell concorria a cinco prêmios na noite de ontem (18), mas não levou nenhum deles.

O grande campeão da noite foi "Oppenheimer" que, se torna de vez o grande favorito a levar vários dos principais prêmios da Academia - um grande número de eleitores do BAFTA também vota no Oscar.

O filme de Christopher Nolan levou sete dos 13 prêmios a que foi indicado, incluindo filme, diretor, ator (Cillian Murphy) e ator coadjuvante (Robert Downey Jr.). "Pobres Criaturas" veio em seguida com cinco troféus, incluindo o de atriz, para Emma Stone, e efeitos especiais.

Veja a performance:

