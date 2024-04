"we can't be friends", de Ariana Grande, estreia no topo da parada americana de singles “Act II: Date @ 8,”, de 4Batz, dispara no ranking após ganhar remix com participação de Drake

Vagalume

"we can't be friends (Wait for your love)", o segundo single de "eternal sunshine", estreou no topo da parada americana e se tornou o nono número 1 de Ariana Grande no Hot 100 da Billboard.

Vagalume

yes, and?", lançado em janeiro, e duas músicas de The Weeknd que tiveram a participação da cantora nos remixes: "Save Your Tears" e "Die For You", ambas do ano passado foram igualmente líderes do ranking.

"eternal sunshine" foi o álbum mais vendido da semana nos Estados Unidos e 11 de suas 12 músicas estão no top 100 (apenas um interlúdio de 40 segundos, que pelas novas regras não pode ser considerado para efeito de parada, ficou de fora). A já citada "yes, and?", que subiu do 31° para o décimo posto, e "the boy is mine", em 16° foram as melhores classificadas.

Vagalume

act II: date @ 8", de 4Batz (acima), que viralizou recentemente, disparou do 61° para o sétimo lugar, após a chegada de um remix da faixa com a participação de Drake. Agora, o canadense agora tem nada menos que 77 singles entre os dez mais EUA, recorde absoluto.

Fonte: Vagalume