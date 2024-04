Willie Nelson chama Caco dos Muppets para participação especial em seu show. Veja! Lenda da música americana cantou "Rainbow Connection" ao lado do personagem

Realizado anualmente no rancho do próprio cantor, o "Luck Town" é um festival único onde Willie Nelson, e mais uma série de artistas, se apresentam durante o dia em um clima descontraído.

A edição de 2024 aconteceu na quinta-feira passada (14) e Willie, do alto de seus 90 anos, abriu a sua performance com um convidado bem especial: o sapo Caco, ou Kermit, personagem símbolo dos Muppets.

Juntos, eles cantaram o clássico "Rainbow Connection", canção composta em 1979 para o primeiro filme estrelado pelos personagens criados por Jim Henson, e que foi indicada ao Oscar.

Mesmo com a idade avançada, Willie se mantém extemamente produtivo. Além de seguir com sua carregada rotina de apresentações ao vivo, ele lançará em maio seu 75° álbum de estúdio. "The Border" será o sétimo disco dele só nesta década.

Veja:

