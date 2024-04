Zayn divulga teaser de seu novo álbum. Veja! Disco será o quarto da carreira do astro após sua saída do One Direction

Zayn divulgou, nesta quarta-feira (6), um teaser de seu novo álbum, o quarto de sua carreira solo. O ex-integrante do One Direction não revelou o título ou a data de lançamento, mas adiantou que o material será bem intimista.

"Acho que a intenção por trás deste álbum é que o ouvinte tenha mais conhecimento de mim, pessoalmente, como ser humano. Minhas ambições, meus medos, e para que eles tenham uma conexão com isso", disse o cantor, na prévia.

"E é por isso que ele é tão cru, sabe? Sou só eu compondo. Eu não queria que mais ninguém ficasse entre mim e a música, e entre a música e as pessoas que vão ouvi-la”, acrescentou.

Ao final do teaser, é possível ouvir a prévia de uma das músicas do disco. No trecho, Zayn canta, "Se eu dissesse que te amo, você diria que está tudo f*dido?" A faixa já conta, até mesmo, com um link para pre-save.

confira o teaser abaixo:

