ZAYN mostra lado romântico e vulnerável na nova, "What I Am". Ouça com letra e tradução! Ex-One Direction aposta em balada com influência soul em seu retorno

ZAYN está de volta com o single, "What I Am", lançado nesta sexta-feira (15). O cantor mostra um lado romântico e vulnerável na nova faixa, que estará em seu novo álbum, "ROOM UNDER THE STAIRS", que será lançado neste ano.

Em "What I Am", o ex-One Direction entrega uma balada com influência de soul music, aderindo a instrumentos orgânicos, como guitarra e bateria. O cantor postou um carta escrita à mão, falando sobre a nova canção.

"Esta música é o primeiro lançamento de um projeto especial que eu venho trabalhando por anos", avisa o artista.

Ouça "What I Am", com letra e tradução, abaixo:

"What I Am"

I've been drinking absinthe

I just did the math, it ain't adding up

I've had enough of running 'round this borin' game

You can know your own name, I won't give it up

Am I crazy? Am I foolish?

Am I stupid for playin' these games with you?

If I told you I loved you

Would you say that it's fucked up?

If I told you they're flyin'

Would you say that you looked up?

Don't take me for what I'm sayin'

Just take me for what I am

'Cause this is where I'm stayin'

My two feet are in the sand

I've been (in ocean) and I can't make sense of it

Ain't no conspiracy, they can't save me

Livin' in the moment, feels good to me till it hurts

And I need somebody

Am I crazy? Am I foolish?

Am I stupid for playin' these games with you?

If I told you I loved you

Would you say that it's fucked up?

If I told you they're flyin'

Would you say that you looked up?

Don't take me for what I'm sayin'

Just take me for what I am

'Cause this is where I'm stayin'

My two feet are in the sand

Take me as I am

I'm tired of dancin' around the point

Sharpen me

It's takin' like the shape of glass and it steals my voice

If I told you I loved you (oh)

Would you say that it's fucked up?

If I told you they're flyin'

Would you say that you looked up? (looked up)

Don't take me for what I'm sayin' (don't)

Just take me for what I am

'Cause this is where I'm stayin'

My two feet are in the sand

If I told you I loved you

Would you say that it's fucked up?

If I told you they're flyin'

Would you say that you looked up?

Don't take me for what I'm sayin' (ooh)

Just take me for what I am

'Cause this is where I'm stayin'

My two feet are in the sand

"O que eu sou"

Eu tenho bebido absinto

Acabei de fazer as contas, não está ajudando

Já estou farto de correr em voltas por esse jogo chato

Você pode saber seu próprio nome, não vou desistir

Estou louco? Eu sou tolo?

Sou estúpido por jogar esses jogos com você?

Se eu te dissesse que te amo

Você diria que isso é errado?

Se eu te dissesse que eles estão voando

Você diria que olhou para cima?

Não me aceite pelo que estou dizendo

Apenas me aceite pelo que eu sou

Porque é aqui que vou ficar

Meus dois pés estão na areia

Eu estive (no oceano) e não consigo entender isso

Não há conspiração, eles não podem me salvar

Vivendo o momento, é bom para mim até doer

E eu preciso de alguém

Estou louco? Eu sou tolo?

Sou estúpido por jogar esses jogos com você?

Se eu te dissesse que te amo

Você diria que é errado?

Se eu te dissesse que eles estão voando

Você diria que olhou para cima?

Não me aceite pelo que estou dizendo

Apenas me aceite pelo que eu sou

Porque é aqui que vou ficar

Meus dois pés estão na areia

Leve-me como eu sou

Estou cansado de dançar em torno do ponto

Me melhore

Está tomando a forma de um vidro e rouba minha voz

Se eu te dissesse que te amo (oh)

Você diria que é errado?

Se eu te dissesse que eles estão voando

Você diria que olhou para cima? (olhou para cima)

Não me aceite pelo que estou dizendo (não)

Apenas me aceite pelo que eu sou

Porque é aqui que vou ficar

Meus dois pés estão na areia

Se eu te dissesse que te amo

Você diria que é errado?

Se eu te dissesse que eles estão voando

Você diria que olhou para cima?

Não me aceite pelo que estou dizendo (ooh)

Apenas me aceite pelo que eu sou

Porque é aqui que vou ficar

Meus dois pés estão na areia

