Anime Nana chega à Netflix

Nana, um dos animes mais aguardados pelos fãs, finalmente estreou na Netflix. Com uma trama envolvente e personagens cativantes, a série promete conquistar o público com suas reviravoltas emocionantes. Além disso, a animação conta com uma trilha sonora marcante e uma arte visual deslumbrante. Prepare-se para mergulhar em um universo repleto de música, amizade e romance com Nana, disponível agora para maratonar na plataforma de streaming.

