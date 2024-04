Anúncio: Exposição de aniversário de carreira do autor de Os Cavaleiros do Zodíaco

Imagem da exposição de aniversário de carreira do autor de Os Cavaleiros do Zodíaco Imagem da exposição de aniversário de carreira do autor de Os Cavaleiros do Zodíaco (O Vício - Animes)

Os fãs de Os Cavaleiros do Zodíaco têm um motivo especial para comemorar este ano, com a exposição de aniversário de carreira do autor ganhando destaque com um pôster exclusivo. A celebração promete trazer momentos emocionantes e nostálgicos para os amantes dessa icônica obra japonesa.

