Astro Royale | Novo mangá do criador de Tokyo Revengers

O criador de Tokyo Revengers, conhecido por seu sucesso no mundo dos mangás, está de volta com um novo projeto. Em uma recente entrevista, ele comentou sobre seu mais novo mangá, Astro Royale, prometendo surpreender os fãs com uma história envolvente e cheia de reviravoltas. A expectativa dos leitores está alta para descobrir o que esse talentoso autor nos reserva em sua próxima obra.

