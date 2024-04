Ator de Sanji de One Piece se prepara intensamente para a série da Netflix

Alto contraste

A+

A-

One-Piece-Sanji-série-da-Netflix One-Piece-Sanji-série-da-Netflix (O Vício - Animes)

O ator do personagem Sanji em One Piece, da série da Netflix, revelou detalhes sobre sua intensa preparação para o papel. Em uma entrevista exclusiva, ele falou sobre as horas de treinamento físico e aprofundamento na personalidade do personagem.

Descubra todos os segredos por trás da preparação do ator de Sanji para a série da Netflix consultando a matéria completa no site do nosso parceiro Animes & Mangás - O Vício.

Leia mais em Animes & Mangás - O Vício

• One Piece | Ator de Sanji descreve preparação intensa para série da Netflix

• That Time I Got Reincarnated as a Slime ganha crossover com outros isekai

• Haikyuu!! FINAL | Criador divulga ilustração para celebrar lançamento do primeiro filme

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.