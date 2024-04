Bleach e Fairy Tail celebram o amor no Dia dos Namorados

Alto contraste

O amor está no ar em Bleach e Fairy Tail! Os dois famosos animes ganharam artes especiais para celebrar o Dia dos Namorados. Em Bleach, os personagens Ichigo e Rukia aparecem em uma ilustração romântica, enquanto em Fairy Tail, Natsu e Lucy protagonizam um momento cheio de amor e carinho.

Se você é fã dessas incríveis histórias, não pode deixar de conferir as artes exclusivas que foram divulgadas.

