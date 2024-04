Bleach revela detalhes do aguardado novo arco do mangá Bleach confirmou o título do novo arco do mangá, trazendo grandes expectativas para os fãs da série. O aguardado capítulo promete...

Alto contraste

A+

A-

Bleach

Bleach confirmou o título do novo arco do mangá, trazendo grandes expectativas para os fãs da série. O aguardado capítulo promete surpreender e emocionar os leitores com reviravoltas e novos desafios para os personagens.

Leia a matéria completa no nosso parceiro Animes & Mangás - O Vício

Publicidade

Leia mais em Animes & Mangás - O Vício



• Bleach confirma título do novo arco do mangá

• Jujutsu Kaisen | Capítulo 258 é lançado no Manga Plus

• Pirataria de animes vira alvo de operação no Brasil



Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.