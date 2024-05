Blue Period | Live-action do anime ganha novo trailer Blue Period, um dos animes mais aclamados da atualidade, está prestes a ganhar vida nos cinemas com o lançamento do filme live-action...

Alto contraste

A+

A-

Blue Period, um dos animes mais aclamados da atualidade, está prestes a ganhar vida nos cinemas com o lançamento do filme live-action. Com um novo trailer divulgado recentemente, os fãs estão cada vez mais ansiosos para conferir essa adaptação nas telonas. A história acompanha a jornada de um jovem estudante que descobre sua paixão pela arte e enfrenta desafios para seguir seu sonho. Com uma previsão de lançamento para breve, o filme promete emocionar e inspirar o público.

Leia a matéria completa no nosso parceiro Animes & Mangás - O Vício

Publicidade

Leia mais em Animes & Mangás - O Vício



• Blue Period | Filme live-action ganha novo trailer

• Demon Slayer | 4ª temporada traz luta original

• NieR:Automata Ver1.1a | 2ª temporada ganha novo trailer e data de estreia



Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.