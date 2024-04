Capítulo 9 de Boruto: Two Blue Vortex revela novo status de Himawari O Capítulo 9 de Boruto: Two Blue Vortex trouxe revelações surpreendentes sobre o novo status de Himawari. Acompanhe as novidades...

O Capítulo 9 de Boruto: Two Blue Vortex trouxe revelações surpreendentes sobre o novo status de Himawari. Acompanhe as novidades sobre a personagem e as reviravoltas que estão agitando o universo de Boruto.

Leia a matéria completa no nosso parceiro Animes & Mangás - O Vício

