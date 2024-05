Code Geass: Rozé of the Recapture divulga trailer e pôster da Parte 2 Code Geass: Rozé of the Recapture divulga trailer e pôster da Parte 2. O anime continua a saga com novos trailers e pôsteres empolgantes...

O Vício|Do R7 11/05/2024 - 10h30 (Atualizado em 11/05/2024 - 10h30 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share