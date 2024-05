O Vício |Do R7

Confira a prévia do Episódio 3 da 7ª temporada de My Hero Academia

O episódio 3 da 7ª temporada de My Hero Academia está gerando muita expectativa entre os fãs. Com novos desafios e reviravoltas emocionantes, a prévia promete uma dose extra de ação e emoção para os espectadores. Além disso, a trama promete revelar mais detalhes sobre o futuro dos heróis e vilões que conquistaram o coração do público. Prepare-se para mais um episódio eletrizante e cheio de surpresas!

