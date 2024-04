Confira a prévia inédita de Dragon Ball: Sparking! Zero

Trailer de Dragon Ball Sparking Zero Trailer de Dragon Ball Sparking Zero (O Vício - Animes)

Com 13 minutos, Dragon Ball: Sparking! Zero ganha prévia inédita. O aguardado trailer do novo filme da franquia Dragon Ball foi divulgado recentemente, trazendo muita expectativa para os fãs. A prévia promete muita ação e emoção, deixando os admiradores ansiosos para conferir o filme completo.

