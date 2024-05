Confira a prévia oficial do 2º episódio da 7ª temporada de My Hero Academia A prévia oficial do 2º episódio da 7ª temporada de My Hero Academia foi divulgada recentemente, trazendo mais detalhes sobre o que...

A prévia oficial do 2º episódio da 7ª temporada de My Hero Academia foi divulgada recentemente, trazendo mais detalhes sobre o que os fãs podem esperar. Neste episódio, podemos ver os heróis enfrentando novos desafios e se preparando para batalhas emocionantes. Além disso, a animação e a trilha sonora continuam impecáveis, prometendo manter a qualidade que os fãs da série já conhecem. Prepare-se para mais uma dose de ação e emoção com os novos episódios de My Hero Academia!

