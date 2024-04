Criador de Kaiju No. 8 surpreende fãs com nova arte especial O criador de Kaiju No. 8 deixou os fãs em êxtase ao celebrar o episódio 3 com uma nova arte especial, que promete encantar a todos...

O criador de Kaiju No. 8 deixou os fãs em êxtase ao celebrar o episódio 3 com uma nova arte especial, que promete encantar a todos os seguidores da série. A ilustração revela detalhes incríveis e demonstra todo o talento por trás dessa obra que conquistou o coração do público.

