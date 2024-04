Descubra a nova capa do Volume 40 de My Hero Academia

Volume 40 de My Hero Academia

A capa do Volume 40 de My Hero Academia foi revelada e traz uma imagem impressionante de Armored All Might. A nova edição promete emocionar os fãs da série com mais uma aventura repleta de ação e emoção.

